Все игроки сборной России сдали отрицательные тесты на COVID в Кишинёве
ЕВРО-2020. Все футболисты сборной России, прибывшие в Кишинёв на товарищеский матч против команды Молдавии, сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщается в
ЕВРО-2020. Все футболисты сборной России, прибывшие в Кишинёв на товарищеский матч против команды Молдавии, сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщается в
Как отмечается, игроки сборной России прошли тестирование в четверг, и инфекция не была выявлена ни у одного футболиста или члена тренерского штаба. Матч в Кишинёве завершился со счетом 0:0.
Ранее сообщалось, что сомнительные тесты на коронавирус в расположении сборной России сдали Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой, однако повторное тестирование не подтвердило COVID-19 у этих футболистов.