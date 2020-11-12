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23:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все игроки сборной России сдали отрицательные тесты на COVID в Кишинёве

ЕВРО-2020. Все футболисты сборной России, прибывшие в Кишинёв на товарищеский матч против команды Молдавии, сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.

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Как отмечается, игроки сборной России прошли тестирование в четверг, и инфекция не была выявлена ни у одного футболиста или члена тренерского штаба. Матч в Кишинёве завершился со счетом 0:0.

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Ранее сообщалось, что сомнительные тесты на коронавирус в расположении сборной России сдали Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой, однако повторное тестирование не подтвердило COVID-19 у этих футболистов.

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