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12 ноября, источник: Sport24

Черчесов — о капитанстве Джикии: Хоть чем-то я угодил

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему капитаном в товарищеском матче с Молдовой (0:0) был защитник Георгий Джикия.

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Источник: AP 2020

— Почему выбрали капитаном Джикию?

— Меня все время умиляет вопрос «почему».

— На пресс-конференции за 2 дня до матча вы сказали, что решите этот вопрос. То есть решения еще не было?

— Почему не было? Это я вам так сказал. А сам уже давно решил.

— Отличный выбор.

— Ну хоть чем-то я угодил, — передает слова Черчесова корреспондент Sport24 Александр Занфиров.

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