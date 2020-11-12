Черчесов — о капитанстве Джикии: Хоть чем-то я угодил

— Почему выбрали капитаном Джикию?

— Меня все время умиляет вопрос «почему».

— На пресс-конференции за 2 дня до матча вы сказали, что решите этот вопрос. То есть решения еще не было?

— Почему не было? Это я вам так сказал. А сам уже давно решил.

— Отличный выбор.