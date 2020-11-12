Черчесов — о капитанстве Джикии: Хоть чем-то я угодил
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему капитаном в товарищеском матче с Молдовой (0:0) был защитник Георгий Джикия.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему капитаном в товарищеском матче с Молдовой (0:0) был защитник Георгий Джикия.
— Почему выбрали капитаном Джикию?
— Меня все время умиляет вопрос «почему».
— На
— Почему не было? Это я вам так сказал. А сам уже давно решил.
— Отличный выбор.
— Ну хоть