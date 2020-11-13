Текущие события
Футбол. Сборные
17:15
Япония
Панама
Футбол. Сборные
20:00
Коста-Рика
Катар
Футбол. Сборные
12.11
Англия
Ирландия
30
Футбол. Сборные
12.11
Уэльс
США
00
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Венгрия
Исландия
21
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Северная Ирландия
Словакия
12
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Сербия
Шотландия
56
Все события
Фоторепортажи
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия опустилась в рейтинге ФИФА. Сборная приблизилась к третьей корзине в отборе ЧМ-2022

Не сумев победить в контрольном матче с Молдавией (0:0), сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

С 1476 баллами она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место — среди европейцев, пропустив вперед Словакию, которая теперь впереди на три очка.

Таким образом, команда Станислава Черчесова несколько осложнила задачу в борьбе за позицию во второй десятке континентального рейтинга, дающей право на посев во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022. Отрыв от 21-го места, грозящего третьей корзиной, сократился с 14 рейтинговых очков до 12. Третью десятку сейчас открывает Ирландия, которой предстоят встречи с Уэльсом и Болгарией. Чтобы обойти Россию, островитянам требуется добыть в этих двух матчах на одну победу больше.

Теоретические шансы обойти россиян (если они неудачно проведут игры Лиги наций с Турцией и Сербией) сохраняют также Норвегия, Румыния, Исландия, Венгрия, Северная Ирландия и Шотландия.

Потеря рейтинговых баллов в Кишиневе может дорого стоить в случае, если у России не получится добиться положительных результатов в Стамбуле и Белграде. Однако успех в ближайшей встрече с турками при удачном исходе других встреч воскресенья способен обеспечить нам попадание во вторую корзину. А вот для Турции исходы остальных матчей не имеют значения: выигрыш у россиян гарантирует ей посев во второй корзине. Плюс ближайший соперник россиян может получить шанс занять первое место в группе Лиги наций. (Юрий Плохотниченко).

Во время загрузки произошла ошибка.
Молдавия
0:0
Первый тайм: 0:0
Россия
 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем уступала, а Россию сдержала
«Проиграли бы ОИ — был бы позор». Откровенное интервью Овечкина
Отбор Евро: Митрович подвел Сербию, Пандев — герой Македонии
Отбор ЧМ: ВАР оставил Месси без гола, а Аргентину — без победы
Неймар вновь требует от «Барселоны» 43,6 млн евро
Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь