Гильерме обошел Черчесова в «Клубе Льва Яшина»
Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме провел 135-й сухой матч в карьере и обошел главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в «Клубе Льва Яшина».
Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме провел 135-й сухой матч в карьере и обошел главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в «Клубе Льва Яшина».
Будучи футболистом Черчесов также играл в воротах и в 134-х матчах сохранил ворота в неприкосновенности.
Накануне сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдовой (0:0). Маринато Гильерме оставил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер занимает 15-е место в зачете. Первым идет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, в активе которого 325 сухих матчей.