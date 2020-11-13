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11:14 (мск), источник: Sport24

Гильерме обошел Черчесова в «Клубе Льва Яшина»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме провел 135-й сухой матч в карьере и обошел главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в «Клубе Льва Яшина».

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Источник: Sport24

Будучи футболистом Черчесов также играл в воротах и в 134-х матчах сохранил ворота в неприкосновенности.

Накануне сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдовой (0:0). Маринато Гильерме оставил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер занимает 15-е место в зачете. Первым идет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, в активе которого 325 сухих матчей.

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