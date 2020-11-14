Брозович следом за Видой сдал положительный тест на коронавирус
Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович находится на самоизоляции.
Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович находится на самоизоляции.
Федерация футбола Хорватии объявила, что игрок сдал положительный тест на коронавирус.
На этой неделе хорватский защитник Домагой Вида в перерыве товарищеского матча с Турцией узнал о том, что заражен коронавирусом, так как тесты перед игрой Лиги наций против Швеции сдавались в день игры с турками. При этом тестирование в понедельник, которое было сделано перед встречей с Турцией, показало, что у всех членов сборной Хорватии отрицательные результаты.