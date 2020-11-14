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09:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брозович следом за Видой сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович находится на самоизоляции.

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Федерация футбола Хорватии объявила, что игрок сдал положительный тест на коронавирус.

На этой неделе хорватский защитник Домагой Вида в перерыве товарищеского матча с Турцией узнал о том, что заражен коронавирусом, так как тесты перед игрой Лиги наций против Швеции сдавались в день игры с турками. При этом тестирование в понедельник, которое было сделано перед встречей с Турцией, показало, что у всех членов сборной Хорватии отрицательные результаты.

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