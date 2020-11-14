Брозович следом за Видой сдал положительный тест на коронавирус

На этой неделе хорватский защитник Домагой Вида в перерыве товарищеского матча с Турцией узнал о том, что заражен коронавирусом, так как тесты перед игрой Лиги наций против Швеции сдавались в день игры с турками. При этом тестирование в понедельник, которое было сделано перед встречей с Турцией, показало, что у всех членов сборной Хорватии отрицательные результаты.