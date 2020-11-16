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19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Михал Билек покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Чешский специалист Михал Билек покинет пост главного тренера сборной Казахстана по футболу после матча Лиги наций с Литвой, который станет для команды последним в группе. Об этом сообщает meta-ratings.kz.

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По данным СМИ, контракт не намерена продлевать Федерация футбола. А Билек уже сообщил об этом остальному тренерскому штабу.

Напомним, чех начал работу в сборной Казахстана в 2019 году. Под его руководством национальная команда заняла пятое место в группе отборочного турнира Евро-2020.

Сейчас же в Лиге наций-2020 сборная Казахстана, выступающая в Лиге С, за тур до конца занимает последнее место в группе с четырьмя очками.

В заключительной для Билека встрече Казахстан в Алматы 18 ноября примет Литву. В предыдущей же встрече 15 ноября команда на выезде проиграла Албании со счетом 1:3. Это поражение стало для сборной Казахстана третьим в группе.

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