Молодежная сборная РФ сыграла вничью со Словенией в товарищеском матче
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Словении в товарищеском матче.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Словении в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Мариборе, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Ник Прелец (17-я минута) и Давид Брекало (69), у россиян отличились Солтмурад Бакаев (65) и Данил Глебов (73).
На прошлой неделе российская команда в другом контрольном матче уступила сборной Венгрии на выезде со счетом 0:2.
Сборная России ранее завоевала путевку в финальную стадию чемпионата Европы.