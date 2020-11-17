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22:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная РФ сыграла вничью со Словенией в товарищеском матче

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Словении в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Мариборе, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Ник Прелец (17-я минута) и Давид Брекало (69), у россиян отличились Солтмурад Бакаев (65) и Данил Глебов (73).

На прошлой неделе российская команда в другом контрольном матче уступила сборной Венгрии на выезде со счетом 0:2.

Сборная России ранее завоевала путевку в финальную стадию чемпионата Европы.

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