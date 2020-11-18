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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В DFB обсуждают кандидатуру Флика на пост главного тренера сборной Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Дитер Флик может в будущем возглавить сборную Германии, сообщает Sport Bild.

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По данным источника, в Немецком футбольном союзе (DFB) уже обсуждали кандидатуру специалиста. Также указано, что в «Баварии» опасаются того, что тренер может покинуть команду ради работы в сборной.

Сейчас национальную команду возглавляет Йоахим Лев. Его контракт истекает в 2022 году. Соглашение Флика с «Баварией» действует до 2023 года. Вчера сборная Германии уступила команде Испании (0:6) в Лиге наций.

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