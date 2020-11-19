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09:24 (мск), источник: ТАСС

Еще два футболиста сборной Уругвая заразились коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной Уругвая по футболу Алексис Ролин и Диего Росси заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Уругвайской ассоциации футбола (AUF).

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«Ассоциация сообщает, что у игроков Алексиса Ролина и Диего Росси, а также членов делегации Альберто Пана, Хорхе Рея, Ричарда Лопеса, Виктора Бритеса, Эмилиано Агирре выявлен COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным AUF, все заболевшие чувствуют себя нормально.

Ранее коронавирусом заразились нападающий сборной Уругвая Луис Суарес и вратарь Родриго Муньос, а также пресс-атташе команды Матиас Фараль.

17 ноября сборная Уругвая провела матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Бразилии, проиграв со счетом 0:2.

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