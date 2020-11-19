Еще два футболиста сборной Уругвая заразились коронавирусом

«Ассоциация сообщает, что у игроков Алексиса Ролина и Диего Росси, а также членов делегации Альберто Пана, Хорхе Рея, Ричарда Лопеса, Виктора Бритеса, Эмилиано Агирре выявлен COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным AUF, все заболевшие чувствуют себя нормально.

Ранее коронавирусом заразились нападающий сборной Уругвая Луис Суарес и вратарь Родриго Муньос, а также пресс-атташе команды Матиас Фараль.