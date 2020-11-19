Уткин: Черчесов давно перестал быть тренером
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Сербии со счетом 0:5.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Сербии со счетом 0:5.
Уткин признался, что не считает Станислава Черчесова тренером.
«Я был очень расстроен этим результатом. Вопрос о дееспособности тренерского штаба стоит уже давно, просто его удобно не замечать. Черчесов не тренер, он давно перестал им быть. На самом деле он является бюрократом. Я был и остаюсь Черчесоскептиком. Не вижу у сборной стратегии. Станислав Саламович никогда не работал с теми футболистами, которые у него есть. Россия играет по системе 8−2, где два человека в атаке. Три — уже много. Игра на постоянное удержание рано или поздно приведет к провалу», — рассказал Уткин в выпуске своего
«Обрушилась не сборная. Она выйдет на следующий матч, где все получится. Обрушились ваши представления о ней. Представления большинства. Вы думали, что это прочное здание, а оказалась времянка, которую удалось построить. Она простояла ровно столько, сколько требовалось. Дальше нужно было строить основательный дом, а этого не произошло», — добавил Уткин.
Поражение не позволило российской команде подняться в Лигу А и отправило сборную в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира предстоящего чемпионата мира 2022 года.