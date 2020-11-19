Уткин: Черчесов давно перестал быть тренером

«Я был очень расстроен этим результатом. Вопрос о дееспособности тренерского штаба стоит уже давно, просто его удобно не замечать. Черчесов не тренер, он давно перестал им быть. На самом деле он является бюрократом. Я был и остаюсь Черчесоскептиком. Не вижу у сборной стратегии. Станислав Саламович никогда не работал с теми футболистами, которые у него есть. Россия играет по системе 8−2, где два человека в атаке. Три — уже много. Игра на постоянное удержание рано или поздно приведет к провалу», — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу «Футбольный клуб».