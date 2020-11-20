Алексей Шпилевский стал претендентом на пост главного тренера сборной Казахстана

«Надежные источники рассказали, что на должность главного тренера сборной Казахстана претендует и наставник “Кайрата” Алексей Шпилевский. Хоть он и молод, но как тренер значительно сильней Михала Билека. После чемпионства на очереди — сборная?», — написал он.

Отметим, что 32-летний Шпилевский возглавил алматинский клуб в ноябре 2018 года, а в нынешнем сезоне привел «желто-черных» к чемпионству впервые за 16 лет.