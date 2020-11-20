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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Алексей Шпилевский стал претендентом на пост главного тренера сборной Казахстана

Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров сообщил в твиттере, что наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский может принять сборную Казахстана по футболу.

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«Надежные источники рассказали, что на должность главного тренера сборной Казахстана претендует и наставник “Кайрата” Алексей Шпилевский. Хоть он и молод, но как тренер значительно сильней Михала Билека. После чемпионства на очереди — сборная?», — написал он.

Отметим, что 32-летний Шпилевский возглавил алматинский клуб в ноябре 2018 года, а в нынешнем сезоне привел «желто-черных» к чемпионству впервые за 16 лет.

Ранее сообщалось, что Билек покинул сборную Казахстана. Под его руководством команда заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.

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