Алексей Шпилевский стал претендентом на пост главного тренера сборной Казахстана
Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров сообщил в твиттере, что наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский может принять сборную Казахстана по футболу.
Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров сообщил в твиттере, что наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский может принять сборную Казахстана по футболу.
«Надежные источники рассказали, что на должность главного тренера сборной Казахстана претендует и наставник “Кайрата” Алексей Шпилевский. Хоть он и молод, но как тренер значительно сильней Михала Билека. После чемпионства на очереди — сборная?», — написал он.
Отметим, что 32-летний Шпилевский возглавил алматинский клуб в ноябре 2018 года, а в нынешнем сезоне привел «желто-черных» к чемпионству впервые за 16 лет.
Ранее сообщалось, что Билек покинул сборную Казахстана. Под его руководством команда заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.