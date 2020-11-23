Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе

Трагедия произошла в провинции Квазулу-Натал, футболист скончался на месте. Его девушка в данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице.

С сентября Нгцонгца находился без клуба. На протяжении карьеры он представлял южноафриканские «Форчун» и «Мамелоди Санудаунз», бельгийский «Генк» и французский «Труа». В составе сборной ЮАР игрок провел 52 матча.