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13:33 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе

ТАСС, 23 ноября. Защитник сборной ЮАР по футболу Анеле Нгцонгца погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет. Об этом сообщает телеканал eNCA.

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Источник: AP 2020

Трагедия произошла в провинции Квазулу-Натал, футболист скончался на месте. Его девушка в данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице.

Во время загрузки произошла ошибка.

С сентября Нгцонгца находился без клуба. На протяжении карьеры он представлял южноафриканские «Форчун» и «Мамелоди Санудаунз», бельгийский «Генк» и французский «Труа». В составе сборной ЮАР игрок провел 52 матча.

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