Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе
ТАСС, 23 ноября. Защитник сборной ЮАР по футболу Анеле Нгцонгца погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет. Об этом сообщает телеканал eNCA.
ТАСС, 23 ноября. Защитник сборной ЮАР по футболу Анеле Нгцонгца погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет. Об этом сообщает телеканал eNCA.
Трагедия произошла в провинции
С сентября Нгцонгца находился без клуба. На протяжении карьеры он представлял южноафриканские «Форчун» и «Мамелоди Санудаунз», бельгийский «Генк» и французский «Труа». В составе сборной ЮАР игрок провел 52 матча.