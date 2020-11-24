Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23.11
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Атлетик
Бетис
40
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
11:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Интересно посмотреть на его работу без Вагнера, Гуральски …». Эксперт оценил перспективы Шпилевского в сборной Казахстана

Тренер «Кайрата» может заменить Михала Билека.

Наверх

Казахстанский специалист Али Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможное назначение Алексея Шпилевского на пост главного тренера национальной сборной. В частности, он рассказал о человеке, который точно сможет повлиять на решение белорусского тренера.

Команда
Казахстан

«Сегодня микрофон у Алексея Николаевича, ему выбирать, если предложат. Но если предложит Кайрат Советаевич Боранбаев, думаю, он не откажется. Интересно посмотреть на его (работу) без Вагнера Лава, Яцека Гуральски, Раде Дугалича, Дино Микановича, сделает ли он такую же команду с нашими ребятами: бегущую, быструю, с ярко выраженным атакующим потенциалом. На это интересно посмотреть. Если такое будет, тогда мы бы попросили Шпилевского остаться на долгие годы, ведь команда будет бежать, атаковать, не теряя кондиции, на протяжении 90 минут», — отметил Алиев.

Напомним, что после завершения группового этапа Лиги наций 2020/21 сборная Казахстана заняла последнее место в квартете с Албанией, Беларусью и Литвой. Нынешний наставник сборной Михал Билек заявил, что его контракт с КФФ завершается в январе будущего года.

Шпилевский на данный момент является главным тренером «Кайрата», в этом сезоне он помог алматинскому клубу завоевать первое чемпионство за 16 лет.

Читайте также
"Астана" обыграла "Кайсар" и сократила отставание от "Тобола". Сотириу сделал дубль
Почему неудачи в еврокубках - не крах российского футбола
UFC официально подтвердил бой Макгрегора и Порье
«Зенит» не устоит в Италии: Топ-5 ставок дня
Чемпионка мира по самбо Мохнаткина снялась с боя в Bellator
КХЛ: Зарипов - великий, в «Барысе» подставили тренера
За страну или за себя? Топ соперничеств между соотечественницами
В Австралии после тренировки умер 20-летний регбист
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь