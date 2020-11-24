«Интересно посмотреть на его работу без Вагнера, Гуральски …». Эксперт оценил перспективы Шпилевского в сборной Казахстана

«Сегодня микрофон у Алексея Николаевича, ему выбирать, если предложат. Но если предложит Кайрат Советаевич Боранбаев, думаю, он не откажется. Интересно посмотреть на его (работу) без Вагнера Лава, Яцека Гуральски, Раде Дугалича, Дино Микановича, сделает ли он такую же команду с нашими ребятами: бегущую, быструю, с ярко выраженным атакующим потенциалом. На это интересно посмотреть. Если такое будет, тогда мы бы попросили Шпилевского остаться на долгие годы, ведь команда будет бежать, атаковать, не теряя кондиции, на протяжении 90 минут», — отметил Алиев.