Черчесов считает, что ему не следует уходить в отставку с поста тренера сборной России

«Главному тренеру сборной России не следует это делать [уходить в отставку]. Если бы это следовало делать, я бы это сделал. Такая всего одна игра. Она была безобразно сыграна, но надо делать вывод. Мы решили глобальную задачу, отобрались на чемпионат Европы», — отметил Черчесов.

«Очень обидно, что команда, которую мы обыграли и с которой сыграли вничью, обогнала нас в Лиге наций. Есть команда, которую ты привез в Сербию и за которую ты отвечаешь, но ты не можешь ответить, потому что это не команда, а игроки, собранные в короткий срок. В Турции был оптимальный состав на поле из тех, кто был в распоряжении. Это та игра, где мы выглядели командой, никто не знает, как бы все закончилось, если бы не ошибки, не буду говорить кого или чего», — добавил главный тренер сборной России.