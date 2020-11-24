Черчесов обратился к болельщикам сборной России

Сборная России в ноябре сыграла вничью в контрольной встрече с командой Молдавии (0:0) и проиграла два матча в Лиге наций, уступив туркам (2:3) и сербам (0:5) и не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира. ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россияне сыграют в одной группе с бельгийцами, финнами и датчанами.

«Болельщики, с вами мы многое прошли. Не знаю, почему эту ситуацию так больно воспринимаете, хотя мне больнее. Моя задача — подготовить боеспособную сборную к чемпионату Европы. За нас это никто не сделает, этим мы сейчас с руководством заняты», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».