Губерниев рассказал, что происходило за кадром интервью с Черчесовым

«Мы для того и приглашаем Станислава Черчесова, чтобы была реакция. Он в нашем эфире раздражался в особенности на коллегу Казанского, как мы помним. В меньшей степени на меня. Раздражение — приятная эмоция, я для этого и беру интервью у Загитовой или Сёмина. Если бы у меня была возможность общаться с Черчесовым один на один, я бы это сделал по согласованию с руководством канала. По крайней мере, мы так и планировали. Станислав регулярно ко мне ходит и знает, что я ему буду задавать вопросы, в том числе и неудобные. Это совершенно нормально.

Хочу сказать, что разговор действительно был на повышенных тонах и в эфире, и на рекламных паузах, между всеми нами. Это абсолютно нормальная реакция как моя, так и коллег и Черчесова. Понятно также, что, если бы я находился в этот момент в студии, сидя рядом с коллегой Казанским, всё было бы, разумеется, немного иначе.



Использовались ли резкие выражения во время рекламных пауз? Такое лучше спросить у Черданцева. Я находился на связи по «Скайпу» и слышал не всё, что происходило в студии. Если бы Черданцев слышал в адрес Казанского что-то нелицеприятное, убеждён, что он как настоящий друг и профессионал, отреагировал и не дал бы в обиду своего друга. Из того, что слышал я, действительно разговор был, и я сказал такую фразу в одной из пауз: «Вы зря сейчас повышаете голос на Дениса, потому что он умеет держать удар так же, как и вы». Но поточнее лучше спросить у Чедранцева и Казанского, я не мог слышать всего физически, связь прерывалась и меня иногда переподключали. Я не сомневаюсь, что если там действительно была неприятная история, Черданцев бы сразу отреагировал, как человек, для которого корпоративные интересы и дружба превыше всего. Вы знаете, прекрасно знаете, что и я за престиж канала и за друзей всегда стою горой. У меня в эфире не забалуешь", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.