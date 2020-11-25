Губерниев рассказал, что происходило за кадром интервью с Черчесовым
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что происходило за кадром недавнего интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что происходило за кадром недавнего интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Мы для того и приглашаем Станислава Черчесова, чтобы была реакция. Он в нашем эфире раздражался в особенности на коллегу Казанского, как мы помним. В меньшей степени на меня. Раздражение — приятная эмоция, я для этого и беру интервью у Загитовой или Сёмина. Если бы у меня была возможность общаться с Черчесовым один на один, я бы это сделал по согласованию с руководством канала. По крайней мере, мы так и планировали. Станислав регулярно ко мне ходит и знает, что я ему буду задавать вопросы, в том числе и неудобные. Это совершенно нормально.
Хочу сказать, что разговор действительно был на повышенных тонах и в эфире, и на рекламных паузах, между всеми нами. Это абсолютно нормальная реакция как моя, так и коллег и Черчесова. Понятно также, что, если бы я находился в этот момент в студии, сидя рядом с коллегой Казанским, всё было бы, разумеется, немного иначе.
Использовались ли резкие выражения во время рекламных пауз? Такое лучше спросить у Черданцева. Я находился на связи по «Скайпу» и слышал не всё, что происходило в студии. Если бы Черданцев слышал в адрес Казанского