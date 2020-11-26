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15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России до конца чемпионата Европы

Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и собеседник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы», — сказал источник в РФС.

Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что никаких разговоров на тему отставки руководство РФС с тренерским штабом не вело. «Такого не было. Доверие со стороны руководства пока есть», — отметил собеседник, добавив, что физическая готовность части игроков перед играми с Турцией и Сербией оставляла желать лучшего.

Ещё один источник в РФС, пожелавший остаться анонимным, завил, что результаты сборной были раскритикованы внутри организации, но об отставке Черчесова всерьёз не говорили.

«В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определённым датам и матчам, которые нужны клубам», — отметил анонимный источник в РФС.

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