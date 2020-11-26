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15:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба рассказал, что поговорил с Черчесовым и раскрыл детали

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу невызова футболиста на ноябрьские матчи.

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Источник: Спорт-Экспресс

Дзюба был выведен из состава сборной в начале ноября, после того, как в сети появилось интимное видео с участием футболиста. Также, игрок лишился капитанской повязки в клубе.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня, вдобавок ко всему, ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем её решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи», — приводит RT слова Дзюбы.

Форвард отметил, что у него с Черчесовым были разные периоды во взаимоотношениях, но всегда присутствовало уважение друг к другу.

«То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», — добавил Дзюба.

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