Дзюба рассказал, что поговорил с Черчесовым и раскрыл детали

Дзюба был выведен из состава сборной в начале ноября, после того, как в сети появилось интимное видео с участием футболиста. Также, игрок лишился капитанской повязки в клубе.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня, вдобавок ко всему, ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем её решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи», — приводит RT слова Дзюбы.

Форвард отметил, что у него с Черчесовым были разные периоды во взаимоотношениях, но всегда присутствовало уважение друг к другу.