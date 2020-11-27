Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Премьер-лига
28.11
Арсенал Т
Зенит
Футбол. Зарубежный
28.11
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
21Мир прощается с Диего Марадоной
19:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусский тренер ЦСКА высказался об отказе соотечественника играть за сборную

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о решении форварда армейцев Ильи Шкурина не выступать за сборную Белоруссии. Об этом он рассказал на канале Nobel в YouTube.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Специалист раскритиковал соотечественника, отметив, что футболист играет для простых людей, а не для главы федерации или президента страны. Гончаренко также добавил, что не комментирует ситуацию в Белоруссии, так как находится за пределами республики и не может объективно оценивать происходящее. При этом Гончаренко отметил, что осуждает избиение мирных жителей силовиками.

Во время загрузки произошла ошибка.

15 августа в аккаунте Шкурина в Instagram появилась запись об отказе выступать за сборную Белоруссии из-за «нежелания представлять интересы команды при режиме Лукашенко».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает итоги выборов сфальсифицированными.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Русская рулетка. От россиян в биатлоне не ждем ничего хорошего
ЦСКА накажут за кричалку про Черчесова. Могут выбросить из ЛЕ
Моуринью зарубится с Лэмпардом и другие: Топ-5 ставок выходных
Почему фигуристки РФ выиграют от поднятия минимального возраста
«Магнитка» сыграла за Воробьева. Летела 1:4 и забила пять подряд
Грустная таблица коэффициентов УЕФА. У РФ между плохо и ужасно
Экс-футболист сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь