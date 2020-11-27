Белорусский тренер ЦСКА высказался об отказе соотечественника играть за сборную

Специалист раскритиковал соотечественника, отметив, что футболист играет для простых людей, а не для главы федерации или президента страны. Гончаренко также добавил, что не комментирует ситуацию в Белоруссии, так как находится за пределами республики и не может объективно оценивать происходящее. При этом Гончаренко отметил, что осуждает избиение мирных жителей силовиками.