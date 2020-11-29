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10:49 (мск), источник: Матч ТВ

Черчесов: Буду просить, чтобы УЕФА не накладывал санкции на ЦСКА и болельщиков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал УЕФА не наказывать болельщиков ЦСКА за оскорбительные кричалки в своей адрес во время матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Фейенорда».

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» в резкой форме объяснил, почему выбрал в стартовый состав национальной команды Антона Заболотного, а не нападающего ЦСКА Федора Чалова на встречу 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

После эфира пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление в адрес Черчесова, назвав его «физруком».

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— Физрук — хорошая профессия, это раз. Я еще раз повторяю, не вижу никаких проблем.

— Кричалки болельщиков? Я спокойно к этому отнесся, я говорю абсолютно искренне. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, это было бы для меня более болезненно. Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА не накладывал, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, по итогам матча с Сербией сборная России осталась в группе В Лиги наций, а также спустилась в третью корзину при жеребьевке отборочного цикла чемпионата мира-2022.

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