Черчесов: Буду просить, чтобы УЕФА не накладывал санкции на ЦСКА и болельщиков

Напомним, ранее Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» в резкой форме объяснил, почему выбрал в стартовый состав национальной команды Антона Заболотного, а не нападающего ЦСКА Федора Чалова на встречу 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
После эфира пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление в адрес Черчесова, назвав его «физруком».
— Физрук — хорошая профессия, это раз. Я еще раз повторяю, не вижу никаких проблем.
— Кричалки болельщиков? Я спокойно к этому отнесся, я говорю абсолютно искренне. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, это было бы для меня более болезненно. Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА не накладывал, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, по итогам матча с Сербией сборная России осталась в группе В Лиги наций, а также спустилась в третью корзину при жеребьевке отборочного цикла чемпионата мира-2022.