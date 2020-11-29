Черчесов: Буду просить, чтобы УЕФА не накладывал санкции на ЦСКА и болельщиков

— Кричалки болельщиков? Я спокойно к этому отнесся, я говорю абсолютно искренне. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, это было бы для меня более болезненно. Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА не накладывал, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».