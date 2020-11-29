Бывший футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет

Диоп начал профессиональную карьеру во второстепенных швейцарских клубах, затем перешел в «Грассхоппер», с которым в 2001 году стал чемпионом Швейцарии. Также он выступал за «Ланс», английские «Фулхэм», «Вест Хэм», «Бирмингем» и «Портсмут», с которым стал обладателем Кубка Англии, и греческий АЕК, где выиграл Кубок Греции.

Диоп стал известен после победного гола в ворота сборной Франции (1:0) на групповом этапе чемпионата мира 2002 года. Французская команда в ранге действующего чемпиона мира и Европы заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Сборная Сенегала с Диопом дошла до четвертьфинала, где уступила команде Турции (0:1). Всего за сборную Сенегала Диоп провел 63 матча, забив 11 голов. Завершил карьеру футболиста в 2013 году.