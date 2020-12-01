СМИ: экс-тренер сборной Аргентины Сабелья переведен в интенсивную терапию
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Алехандро Сабелья переведен в палату интенсивной терапии медицинского центра
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Алехандро Сабелья переведен в палату интенсивной терапии медицинского центра
Сабелья, у которого ранее были проблемы с сердцем, был доставлен в больницу 26 ноября. Как сообщает источник, тренер поступил в медицинское учреждение
Сабелья не работал тренером после поражения сборной Аргентины от команды Германии в финале чемпионата мира 2014 года. В 2009 году он привел аргентинский «Эстудиантес» к победе в Кубке Либертадорес.