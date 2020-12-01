СМИ: экс-тренер сборной Аргентины Сабелья переведен в интенсивную терапию

Сабелья, у которого ранее были проблемы с сердцем, был доставлен в больницу 26 ноября. Как сообщает источник, тренер поступил в медицинское учреждение из-за задержки жидкости в ногах. Отмечается, что состояние 66-летнего специалиста улучшилось, и он был близок к выписке, однако на выходных аргентинец заразился внутрибольничной инфекцией, что вызвало ряд осложнений.