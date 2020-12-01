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21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: экс-тренер сборной Аргентины Сабелья переведен в интенсивную терапию

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Алехандро Сабелья переведен в палату интенсивной терапии медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний в Буэнос-Айресе, сообщает TyC Sports.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сабелья, у которого ранее были проблемы с сердцем, был доставлен в больницу 26 ноября. Как сообщает источник, тренер поступил в медицинское учреждение из-за задержки жидкости в ногах. Отмечается, что состояние 66-летнего специалиста улучшилось, и он был близок к выписке, однако на выходных аргентинец заразился внутрибольничной инфекцией, что вызвало ряд осложнений.

Сабелья не работал тренером после поражения сборной Аргентины от команды Германии в финале чемпионата мира 2014 года. В 2009 году он привел аргентинский «Эстудиантес» к победе в Кубке Либертадорес.

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