Бывший футболист сборной Марокко Мохаммед Абархун умер в возрасте 31 года
ТАСС, 2 декабря. Бывший футболист сборной Марокко Мохаммед Абархун умер на 32-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 2 декабря. Бывший футболист сборной Марокко Мохаммед Абархун умер на 32-м году жизни. Об этом сообщает
В феврале игроку был диагностирован рак желудка, в марте ему была сделана операция.
«Королевская федерация футбола Марокко выражает искренние соболезнования семье покойного Мохаммеда Абархуна», — говорится в заявлении.
Абархун выступал за олимпийскую сборную Марокко на Играх 2012 года в Лондоне. Также он представлял главную национальную команду в 2013—2014 годах. На клубном уровне он играл за марокканский «Тетуан», португальский «Морейренсе» и турецкий «Ризеспор».