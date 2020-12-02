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15:42 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист сборной Марокко Мохаммед Абархун умер в возрасте 31 года

ТАСС, 2 декабря. Бывший футболист сборной Марокко Мохаммед Абархун умер на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Марокко.

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В феврале игроку был диагностирован рак желудка, в марте ему была сделана операция.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Королевская федерация футбола Марокко выражает искренние соболезнования семье покойного Мохаммеда Абархуна», — говорится в заявлении.

Абархун выступал за олимпийскую сборную Марокко на Играх 2012 года в Лондоне. Также он представлял главную национальную команду в 2013—2014 годах. На клубном уровне он играл за марокканский «Тетуан», португальский «Морейренсе» и турецкий «Ризеспор».

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