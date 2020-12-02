Бывший футболист сборной Марокко Мохаммед Абархун умер в возрасте 31 года

В феврале игроку был диагностирован рак желудка, в марте ему была сделана операция.

Абархун выступал за олимпийскую сборную Марокко на Играх 2012 года в Лондоне. Также он представлял главную национальную команду в 2013—2014 годах. На клубном уровне он играл за марокканский «Тетуан», португальский «Морейренсе» и турецкий «Ризеспор».