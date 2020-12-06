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15:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Зобнин — об интервью с Черчесовым: Игрокам сборной он говорит всё то же самое

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

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Эфир стал скандальным из-за резких ответов специалиста.

Команда
Россия

«Огненное интервью получилось, чего уж там. Видно было, что накипело после проигрыша, что Станислав Саламович хотел высказаться. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит всё то же самое. Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их ни давал. И уверяю, что футболисты обязательно смотрят их если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно. В сборной бывают более жёсткие разговоры. На собраниях, личные разговоры. Жёстко? Может быть. Но человек гнёт свою линию, характер у него такой, и, например, мне такие разговоры помогали. Станислава Саламовича давно знаю, ещё по “Динамо”. Он меня 20-летнего там на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И в нужный момент мне это помогло понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот открывать. Это закаляет. Но нужно понимать, что Черчесов жёстко что-то говорит не потому, что ты ему не нравишься, а потому что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень. Более того, если он так делает, значит видит, что тебе есть куда расти. И, когда начинаешь понимать, для чего он всё это делает, негатив уходит, и ты говоришь себе: “Ок, всё нормально, работаем”», — приводит слова Зобнина «Комсомольская правда».

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