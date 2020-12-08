Черчесов назвал Марадону одним из самых тяжелых соперников на футбольном поле

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Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

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«Есть такое ощущение [что футбол осиротел с уходом Марадоны]. Я видел его последний раз на жеребьевке, общались в холодный ноябрьский вечер. Что говорить, утрата в футболе огромная», — сказал Черчесов.

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«Его отличало умение из ничего сделать что-то. Причем на любом участке поля: и штрафные бил, и передачи отдавал, и в обводку уходил. Человек все умел и все фокусировал на себе. Так случилось, что против многих играл, поэтому выделить кого-то сложно, но, естественно, он возглавляет этот рейтинг», — добавил он.

Черчесов дважды играл против Марадоны, защищая ворота московского «Спартака» в двух матчах 1/8 финала Кубка европейских чемпионов в 1990 году против итальянского «Наполи» (0:0, 0:0, 5:3 по пенальти).

Марадона считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также «Наполи». Марадона выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

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