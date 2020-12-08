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23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер сборной Аргентины Сабелья скончался в возрасте 66 лет

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Алехандро Сабелья скончался в возрасте 66 лет, сообщается в микроблоге Профессиональной футбольной лиги Аргентины в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сабелья, у которого ранее были проблемы с сердцем, был доставлен в больницу 26 ноября. Сообщалось, что тренер поступил в медицинское учреждение из-за задержки жидкости в ногах. Когда состояние 66-летнего специалиста улучшилось, и он был близок к выписке, специалист заразился внутрибольничной инфекцией, что вызвало ряд осложнений. 1 декабря Сабелья был переведен в палату интенсивной терапии медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний в Буэнос-Айресе.

Сабелья не работал тренером после поражения сборной Аргентины от команды Германии в финале чемпионата мира 2014 года. В 2009 году он привел аргентинский «Эстудиантес» к победе в Кубке Либертадорес.

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