Экс-тренер сборной Аргентины Сабелья скончался в возрасте 66 лет

Сабелья, у которого ранее были проблемы с сердцем, был доставлен в больницу 26 ноября. Сообщалось, что тренер поступил в медицинское учреждение из-за задержки жидкости в ногах. Когда состояние 66-летнего специалиста улучшилось, и он был близок к выписке, специалист заразился внутрибольничной инфекцией, что вызвало ряд осложнений. 1 декабря Сабелья был переведен в палату интенсивной терапии медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний в Буэнос-Айресе.