Михал Билек расторг контракт с КФФ
Чешский специалист Михал Билек покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Чешский специалист Михал Билек покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
«На канале “Тень отца Гурмана” появилась информация о том, что Билек решил судиться с федерацией. Но это не так, на самом деле стороны расстались нормально, без
Напомним, что 55-летний Билек возглавил казахстанскую сборную в феврале 2019 года. Под его руководством команда заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.