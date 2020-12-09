Михал Билек расторг контракт с КФФ

«На канале “Тень отца Гурмана” появилась информация о том, что Билек решил судиться с федерацией. Но это не так, на самом деле стороны расстались нормально, без каких-либо претензий друг к другу. А вот с “Астаной” — да, юристы пана Билека ведут ожесточенные бои. И, скорее всего, выиграют этот спор», — написал он.