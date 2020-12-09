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10:42 (мск), источник: Vesti.kz

Михал Билек расторг контракт с КФФ

Чешский специалист Михал Билек покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Источник: РИА "Новости"

«На канале “Тень отца Гурмана” появилась информация о том, что Билек решил судиться с федерацией. Но это не так, на самом деле стороны расстались нормально, без каких-либо претензий друг к другу. А вот с “Астаной” — да, юристы пана Билека ведут ожесточенные бои. И, скорее всего, выиграют этот спор», — написал он.

Напомним, что 55-летний Билек возглавил казахстанскую сборную в феврале 2019 года. Под его руководством команда заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.

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