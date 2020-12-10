Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Свои заключительные матчи в году российская команда провела в ноябре, сыграв вничью в контрольной встрече с командой Молдавии (0:0), проиграв туркам (2:3) и сербам (0:5) в Лиге наций и не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.

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Прошлый год российская команда завершила на 38-м месте мирового рейтинга. Лидером рейтинга по итогам года в третий раз подряд стала сборная Бельгии — соперник россиян по групповому этапу ЕВРО-2020. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.

Другие соперники сборной России по групповому этапу чемпионата Европы, перенесенного на 2021 год из-за пандемии, команды Дании и Финляндии, идут на 12-й и 54-й строчках соответственно.

Свое место в топ-4 по сравнению с прошлым годом также сохранила сборная Англии. Португалия поднялась с 7-го на 5-е место, Испания — с 8-го на 6-е, Аргентина — с 9-го на 7-е. Сборная Уругвая опустилась с 5-го на 8-е место. Мексика и Италия поднялись в первую десятку, покинули топ-10 Хорватия и Колумбия.

Самой прогрессирующей стала бывший соперник сборной России по Лиге наций команда Венгрии (+12 позиций), завершившая год в топ-50.

Рейтинг ФИФА, версия от 10 декабря:

1 (1). Бельгия — 1780 очков,

2 (2). Франция — 1755,

3 (3). Бразилия — 1743,

4 (4). Англия — 1670,

5 (5). Португалия — 1662,

6 (6). Испания — 1645,

7 (7). Аргентина — 1642,

8 (8). Уругвай — 1639,

9 (9). Мексика — 1632,

10 (10). Италия — 1625…

12 (12). Дания — 1614..

39 (39). Россия — 1461…

54 (54). Финляндия — 1411.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 18 февраля.