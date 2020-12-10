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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

Пробили дно? Казахстан завершил год в рейтинге ФИФА ниже Таджикистана

Сборная Казахстана завершила год в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на 122-м месте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В октябре она упала с 118-го места на 119-е, в ноябре опустилась с 119-го места на 122-е, на котором и осталась в декабре. Интересно, что на 121-й позиции оказалась сборная Таджикистана.

Первая десятка рейтинга ФИФА от 10 декабря не изменилась:

1 (1). Бельгия — 1780 очков;
2 (2). Франция — 1755;
3 (3). Бразилия — 1743;
4 (4). Англия — 1670;
5 (5). Португалия — 1662;
6 (6). Испания — 1645;
7 (7). Аргентина — 1642;
8 (8). Уругвай — 1639;
9 (9). Мексика — 1632;
10 (10). Италия — 1625;
…122 (122). Казахстан — 1142.

Отметим, что Казахстан завершил групповой этап Лиги наций на последнем, четвертом месте в квартете 4, набрав четыре очка в шести играх. И теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.

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