Глава РФС считает, что конфликта Черчесова с клубами можно было избежать

Черчесов в эфире «Матч ТВ», отвечая на вопрос об игре в матче с сербами братьев Миранчуков и форварда ЦСКА Федора Чалова, заявил, что «этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать». Также тренер отметил, что для него лучше «бездарный» (нападающий «Сочи») Антон Заболотный, который приносит больше пользы команде, чем «талантливый (Чалов), который ничего не делает». 25 ноября на сайте ЦСКА появился ответ Черчесову, в котором говорилось, что главный тренер сборной «до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».

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«Что касается реакции клубов, то эта реакция понятна, — сказал Дюков журналистам. — Мне было абсолютно очевидно, что они встанут на защиту своих игроков. И в принципе такого открытого конфликта можно было избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов, и они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков, и пара критических замечаний в их адрес не помешает. Если бы такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира».