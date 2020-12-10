Глава РФС считает, что конфликта Черчесова с клубами можно было избежать

Черчесов в эфире «Матч ТВ», отвечая на вопрос об игре в матче с сербами братьев Миранчуков и форварда ЦСКА Федора Чалова, заявил, что «этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать». Также тренер отметил, что для него лучше «бездарный» (нападающий «Сочи») Антон Заболотный, который приносит больше пользы команде, чем «талантливый (Чалов), который ничего не делает». 25 ноября на сайте ЦСКА появился ответ Черчесову, в котором говорилось, что главный тренер сборной «до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».
«Что касается реакции клубов, то эта реакция понятна, — сказал Дюков журналистам. — Мне было абсолютно очевидно, что они встанут на защиту своих игроков. И в принципе такого открытого конфликта можно было избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов, и они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков, и пара критических замечаний в их адрес не помешает. Если бы такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира».
«Мы не афишировали, но с нашей стороны состоялось общение с клубами, — добавил Дюков. — Я считаю, это рабочий момент. Понятно, чем руководствовался Черчесов, когда критиковал игроков. Может, это получилось спонтанно, но все мы знаем, что Станислав Саламович, безусловно, переживает за результаты сборной. Естественно, для него небезразличны игроки. Для него важно, чтобы они росли и прогрессировали. Эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игроков. И Станислав Саламович никогда не говорил, что в этих поражениях нет его вины и что виновны только игроки. Это ответственность и РФС, и главного тренера. И эту ответственность он с себя никогда не слагал. Но для него важно, чтобы игроки прогрессировали и ответственно подходили к выступлению за сборную».