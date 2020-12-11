Это еще не дно. Как ранее сборная Казахстана заканчивала год в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу закончила год на 122-м месте в декабрьской версии рейтинга ФИФА. Корреспондент Vesti.kz сравнил все позиции национальной команды в этом месяце за разные года и пришел к выводу, что это не самый худший результат.

При этом лучшие показатели сборной пришлись на 2001 и 2016 годы. В обоих случаях она оказывалась на 98-м месте при местных специалистах — Вахиде Масудове (2001) и Талгате Байсуфинове (2016).

Команда Казахстан

Помимо этого, несколько раз команда была близка к самым высоким позициям в рейтинге ФИФА в своей истории. В декабре 1997 года она расположилась на 107-м месте, а через год на 102-м.

Худшее положение у нее было зафиксировано в 1995 году. Тогда сборная расположилась на 163-м месте, проведя под руководством Серика Бердалина всего две игры — обе были товарищескими. Помимо ничьей с Кувейтом, команда добилась поражения от Саудовской Аравии со счетом 0:3.

Напомним, сборная Казахстана под руководством Михала Билека в последней Лиге наций заняла последнее место в группе 4 и теперь поборется с Молдовой за сохранение прописки в дивизионе С. В 2021-м национальная команда будет выступать в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в одной группе со сборными Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины.

Положение сборной Казахстана в рейтинге ФИФА в декабре в предыдущие годы: