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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Это еще не дно. Как ранее сборная Казахстана заканчивала год в рейтинге ФИФА

Лучшие результаты были при местных специалистах.

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Источник: Reuters

Сборная Казахстана по футболу закончила год на 122-м месте в декабрьской версии рейтинга ФИФА. Корреспондент Vesti.kz сравнил все позиции национальной команды в этом месяце за разные года и пришел к выводу, что это не самый худший результат.

При этом лучшие показатели сборной пришлись на 2001 и 2016 годы. В обоих случаях она оказывалась на 98-м месте при местных специалистах — Вахиде Масудове (2001) и Талгате Байсуфинове (2016).

Команда
Казахстан

Помимо этого, несколько раз команда была близка к самым высоким позициям в рейтинге ФИФА в своей истории. В декабре 1997 года она расположилась на 107-м месте, а через год на 102-м.

Худшее положение у нее было зафиксировано в 1995 году. Тогда сборная расположилась на 163-м месте, проведя под руководством Серика Бердалина всего две игры — обе были товарищескими. Помимо ничьей с Кувейтом, команда добилась поражения от Саудовской Аравии со счетом 0:3.

Напомним, сборная Казахстана под руководством Михала Билека в последней Лиге наций заняла последнее место в группе 4 и теперь поборется с Молдовой за сохранение прописки в дивизионе С. В 2021-м национальная команда будет выступать в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в одной группе со сборными Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины.

Положение сборной Казахстана в рейтинге ФИФА в декабре в предыдущие годы:

1994 год — 153-е место;
1995 — 163-е;
1996 — 156-е;
1997 — 107-е;
1998 — 102-е;
1999 — 123-е;
2000 — 120-е;
2001 — 98-е;
2002 — 117-е;
2003 — 136-е;
2004 — 147-е;
2005 — 137-е;
2006 — 135-е;
2007 — 112-е;
2008 — 137-е;
2009 — 125-е;
2010 — 138-е;
2011 — 138-е;
2012 — 142-е;
2013 — 128-е;
2014 — 139-е;
2015 — 129-е;
2016 — 98-е;
2017 — 137-е;
2018 — 119-е;
2019 — 118-е.

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