Байсуфинов стал кандидатом в главные тренеры сборной Казахстана
Также в списке Шпилевский.
Также в списке Шпилевский.
Казахстанский тренер Талгат Байсуфинов рассматривается в качестве кандидата на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. С 52-летним специалистом уже связывались на предмет работы в национальной команде.
Также в списке фигурируют главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян и наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский.
Ранее проходила информация о том, что Байсуфинов считается кандидатом на должность наставника молодежной сборной Казахстана.
Байсуфинов уже работал главным тренером сборной в 2016—2017 годы. Также он трудился в качестве старшего тренера молодёжной сборной Казахстана (U21).
На клубном уровне возглавлял степногорский «Химик», павлодарский «Иртыш» и уральский «Акжайык».
Ранее стало известно об уходе с поста наставника сборной Казахстана Михала Билека, при котором команда заняла последнее место в своей группе Лиги наций.