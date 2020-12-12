Байсуфинов стал кандидатом в главные тренеры сборной Казахстана

Казахстанский тренер Талгат Байсуфинов рассматривается в качестве кандидата на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. С 52-летним специалистом уже связывались на предмет работы в национальной команде.

Команда Казахстан

Также в списке фигурируют главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян и наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Ранее проходила информация о том, что Байсуфинов считается кандидатом на должность наставника молодежной сборной Казахстана.

Байсуфинов уже работал главным тренером сборной в 2016—2017 годы. Также он трудился в качестве старшего тренера молодёжной сборной Казахстана (U21).

На клубном уровне возглавлял степногорский «Химик», павлодарский «Иртыш» и уральский «Акжайык».