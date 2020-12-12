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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Байсуфинов стал кандидатом в главные тренеры сборной Казахстана

Также в списке Шпилевский.

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Источник: Reuters

Казахстанский тренер Талгат Байсуфинов рассматривается в качестве кандидата на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. С 52-летним специалистом уже связывались на предмет работы в национальной команде.

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Казахстан

Также в списке фигурируют главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян и наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Ранее проходила информация о том, что Байсуфинов считается кандидатом на должность наставника молодежной сборной Казахстана.

Байсуфинов уже работал главным тренером сборной в 2016—2017 годы. Также он трудился в качестве старшего тренера молодёжной сборной Казахстана (U21).

На клубном уровне возглавлял степногорский «Химик», павлодарский «Иртыш» и уральский «Акжайык».

Ранее стало известно об уходе с поста наставника сборной Казахстана Михала Билека, при котором команда заняла последнее место в своей группе Лиги наций.

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