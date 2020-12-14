Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
13.12
ПСЖ
Лион
01
Футбол. Зарубежный
13.12
Барселона
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
13.12
Милан
Парма
22
Футбол. Зарубежный
13.12
Арсенал
Бернли
01
Футбол. Зарубежный
13.12
Лестер
Брайтон & Хоув
30
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-главный тренер сборной Хорватии Барич скончался от коронавируса

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Хорватии Отто Барич скончался в возрасте 88 лет, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика
Источник: AP 2020

Причина смерти не называется, однако, как отмечает издание Sportske novosti, Барич был госпитализирован с коронавирусом около 10 дней назад и скончался в Загребе в воскресенье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Барич тренировал сборную Хорватии в 2002—2004 годах. Кроме того, он был главным тренером сборных Австрии (1999−2001) и Албании (2006−2007), а также возглавлял ряд клубов, в том числе венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и турецкий «Фенербахче».

Читайте также
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Болельщики ЦСКА потребовали отставки Гончаренко
Исмаилов попросил прощения у Уральского Халка после боя
В один ряд с «Баварией». «Краснодар» разгромил «Локомотив» в РПЛ
«Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции
Российский борец стал победителем Кубка мира
Гончаренко отказался говорить об отставке на пресс-конференции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь