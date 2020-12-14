Экс-главный тренер сборной Хорватии Барич скончался от коронавируса

Причина смерти не называется, однако, как отмечает издание Sportske novosti, Барич был госпитализирован с коронавирусом около 10 дней назад и скончался в Загребе в воскресенье.

Барич тренировал сборную Хорватии в 2002—2004 годах. Кроме того, он был главным тренером сборных Австрии (1999−2001) и Албании (2006−2007), а также возглавлял ряд клубов, в том числе венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и турецкий «Фенербахче».