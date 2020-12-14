Кайрат Нурдаулетов возглавил молодежную сборную Казахстана по футболу

Известный в прошлом игрок, он защищал цвета различных клубных команд и долгое время являлся капитаном национальной сборной Казахстана.

На протяжении последних лет трудился в системе Казахстанской федерации футбола, работая сначала на должности ассистента старшего тренера молодежной сборной страны, а затем директора департамента сборных команд КФФ.

На последней должности Нурдаулетова сменил другой известный в прошлом казахстанский футболист — 47-летний Игорь Авдеев.

В разные годы воспитанник казахстанского футбола выступал за «Тараз», «Мунайшы» из Актау, петропавловский «Есиль-Богатырь», столичные «Женис» и «Локомотив», «Шахтер» из Караганды, алматинские ЦСКА и «Кайрат», «Восток» из Усть-Каменогорска, «Окжетпес» из Кокшетау, российские «Ротор» из Волгограда, «Аланию» из Владикавказа, нижегородский «Локомотив» и другие команды.

Также Авдеев защищал честь страны в составе национальной сборной Казахстана, за которую в общей сложности провел 26 матчей.