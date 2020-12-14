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17:32 (мск), источник: Vesti.kz

Кайрат Нурдаулетов возглавил молодежную сборную Казахстана по футболу

Новым старшим тренером молодежной сборной Казахстана по футболу U-21 назначен 38-летний Кайрат Нурдаулетов, сообщается на сайте КФФ.

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Известный в прошлом игрок, он защищал цвета различных клубных команд и долгое время являлся капитаном национальной сборной Казахстана.

На протяжении последних лет трудился в системе Казахстанской федерации футбола, работая сначала на должности ассистента старшего тренера молодежной сборной страны, а затем директора департамента сборных команд КФФ.

На последней должности Нурдаулетова сменил другой известный в прошлом казахстанский футболист — 47-летний Игорь Авдеев.

В разные годы воспитанник казахстанского футбола выступал за «Тараз», «Мунайшы» из Актау, петропавловский «Есиль-Богатырь», столичные «Женис» и «Локомотив», «Шахтер» из Караганды, алматинские ЦСКА и «Кайрат», «Восток» из Усть-Каменогорска, «Окжетпес» из Кокшетау, российские «Ротор» из Волгограда, «Аланию» из Владикавказа, нижегородский «Локомотив» и другие команды.

Также Авдеев защищал честь страны в составе национальной сборной Казахстана, за которую в общей сложности провел 26 матчей.

С 2013 по 2018 годы трудился тренером в системе алматинского «Кайрата», позднее перешел на аналогичную должность в «Таразе».

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