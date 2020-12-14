Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

Он сменил на этом посту чеха Михала Билека, с которым ранее был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Байсуфинов ранее уже возглавлял сборную и участвовал с ней в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

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Также он в разное время работал в футбольных клубах «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Аксу» (Аксу), «Иртыш» (Павлодара) и «Акжайык» (Уральска).

Весной следующего года под руководством Байсуфинова сборная Казахстана стартует в квалификации чемпионата мира-2022. На групповом ее соперниками стали Франция, Украина, Финляндия, а также Босния и Герцеговина.