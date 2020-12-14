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18:44 (мск), источник: Vesti.kz

Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

Известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте КФФ.

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Он сменил на этом посту чеха Михала Билека, с которым ранее был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Байсуфинов ранее уже возглавлял сборную и участвовал с ней в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

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Также он в разное время работал в футбольных клубах «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Аксу» (Аксу), «Иртыш» (Павлодара) и «Акжайык» (Уральска).

Весной следующего года под руководством Байсуфинова сборная Казахстана стартует в квалификации чемпионата мира-2022. На групповом ее соперниками стали Франция, Украина, Финляндия, а также Босния и Герцеговина.

Также новый тренер назначен в женской сборной Казахстана. Им стал болгарский специалист Калоян Петков, уже работавший с командой с 2012 по 2016 годы. Он также известен своей успешной работой в качестве многолетнего наставника женского футбольного клуба «БИИК-Казыгурт» из Шымкента.

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