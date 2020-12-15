Бывший футболист сборной России оправдал ежемесячные траты в миллион рублей

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«Я думаю, что больше миллиона рублей, сто процентов», — сказал Березуцкий. Он отметил при этом, что не тратит на себя. «Есть машина, я на ней доехал, есть бензин. Остальное все — это коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то», — объяснил он.

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По словам Березуцкого, у него остались сбережения, которые он сделал во время игровой карьеры. «Я же не прогуливал деньги, не выкидывал их направо и налево. Я не покупал какие-то сумасшедшие вещи», — добавил он. Бывший футболист подчеркнул, что сейчас его доход складывается из зарплаты в ЦСКА и процентов по ценным бумагам.