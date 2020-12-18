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13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов заявил, что не жалеет о своем интервью «Матч ТВ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о своем резонансном интервью «Матч ТВ» и последовавшей реакции ЦСКА на слова специалиста о форварде красно-синих Федоре Чалове.

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В интервью «Матч ТВ» Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове заявил: «Мне лучше “бездарный” Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем “золотой” Чалов».

После этого ЦСКА выступил с заявлением, в котором возмутился словами главного тренера сборной.

— Я заметил в студии, что на последнем сборе Чалов выглядел гораздо лучше, по сравнению с предыдущими разами, когда к нам приезжал, — сказал Черчесов. — Почему такая реакция клуба? Вопрос не ко мне. Давайте уже закроем эту тему. Тем более, фамилии игроков в той части интервью называл не я — ведущий их упомянул в своем вопросе. Вспомните интервью. Я не персонализировал.

— Не жалеете, что вообще пошли на ТВ?

— Нет. Я уже четыре года говорю подобные вещи. Просто чуть поменялись формулировки, появились некоторые эмоции и вот такой эффект. Получилась реакция, которая была нужна и на которую я рассчитывал. Считаю, пандемия нас немного убаюкала.

В ноябре Россия сыграла вничью с Молдавией (0:0) в товарищеском матче и уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5), заняв второе место в групповом турнире Лиги наций. Форвард ЦСКА Чалов появлялся на поле только в игре с Молдавией.

Кроме того, сборная не смогла сохранить место во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022. В отборочном турнире ЧМ-2022 Россия сыграет в одной группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

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