Дюков: РФС не удовлетворен выступлением сборной России в 2020 году

«Если говорить об исполкоме, то Андрей Лексаков (руководитель департамента сборных команд РФС) и Станислав Черчесов (главный тренер сборной России) отчитались о выступлении сборных в 2020 году. Если говорить о молодежной команде, то она выступила успешно, мы пробились в финальную часть чемпионата Европы. Женская сборная также продолжает борьбу за выход на Евро, в апреле предстоят стыковые матчи. Если говорить о выступлении сборной, то мы уже говорили об этом, Черчесов давал оценку. Мы не можем быть удовлетворены. Было неплохое начало, но последние 6 матчей прошли без побед. Задача, которая ставилась перед сборной, не была решена», — заявил Дюков.