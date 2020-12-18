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15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дюков: РФС не удовлетворен выступлением сборной России в 2020 году

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Российский футбольный союз (РФС) не может быть удовлетворен выступлением сборной России, в последних шести матчах нет побед, задача, поставленная перед сборной, не была решена, заявил журналистам глава РФС Александр Дюков.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу в Москве состоялось заседание исполкома РФС.

«Если говорить об исполкоме, то Андрей Лексаков (руководитель департамента сборных команд РФС) и Станислав Черчесов (главный тренер сборной России) отчитались о выступлении сборных в 2020 году. Если говорить о молодежной команде, то она выступила успешно, мы пробились в финальную часть чемпионата Европы. Женская сборная также продолжает борьбу за выход на Евро, в апреле предстоят стыковые матчи. Если говорить о выступлении сборной, то мы уже говорили об этом, Черчесов давал оценку. Мы не можем быть удовлетворены. Было неплохое начало, но последние 6 матчей прошли без побед. Задача, которая ставилась перед сборной, не была решена», — заявил Дюков.

Сборная России осенью в трех последних матчах в рамках Лиги B Лиги наций УЕФА сыграла вничью с командой Венгрии (0:0), проиграла сборным Турции (2:3) и Сербии (0:5) и не сумела завоевать повышение в классе по итогам турнира.

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