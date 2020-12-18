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15:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава РФС прокомментировал скандальное интервью Черчесова на телевидении

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов является резким и прямым в высказываниях человеком, его критика футболистов связана с эмоциональными переживаниями насчет неудачных результатов команды, считает глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Черчесов в ноябре в эфире «Матч ТВ», отвечая на вопрос об игре за сборную России в матче Лиги наций с сербами (поражение россиян — 0:5) братьев Миранчуков и форварда московского ЦСКА Федора Чалова, заявил, что «этому золотому активу (сборной) пора себя хотя бы позолоченным сделать». Также тренер отметил, что для него лучше «бездарный» (нападающий «Сочи») Антон Заболотный, который приносит больше пользы команде, чем «талантливый (Чалов), который ничего не делает». 25 ноября на официальном сайте ЦСКА появился ответ Черчесову, в котором говорилось, что главный тренер сборной «до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».

«Могу повторить, что Станислав Саламович — человек резкий и прямой в своих суждениях. Где-то это помогает, где-то мешает. Если говорить по общению, то эмоциональные переживания наложились. И главный тренер, и мы тяжело переживаем результаты выступления нашей сборной, я прошу понять его. Это человек, который действительно может резко ответить и быть прямым в своих суждений. Но он точно ни на кого из журналистов не держит обиду», — сказал Дюков журналистам.

«Это как на поле: ты столкнулся, произошла стычка, но это не значит, что вы стали врагами. Это общение мы обсуждали. Задача журналиста для многих — вывести собеседника из состояния эмоционального комфорта, чтобы получить нетривиальные ответы. Не знаю, была ли такая задача, но если они ее ставили, то им это удалось. Задача тренера — держать удар, если его провоцируют», — добавил он.

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