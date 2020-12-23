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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Он унизил сам себя»: Гинер ответил Черчесову на слова про «золотой актив» сборной России

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью «СЭ» оценил слова Станислава Черчесова о молодых футболистах сборной России. Ранее главный тренер национальной команды назвал братьев Алексея и Антона Миранчуков и форварда красно-синих Федора Чалова позолоченным активом.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Считаю, что руководитель — не важно, клуба, сборной или еще чего-то — не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет… Зачем это? Тем более, по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов, прежде всего, унизил сам себя», — сказал Гинер.

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Президент ЦСКА также вступился за форварда «Сочи» Антона Заболотного, про которого Черчесов сказал «…лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает». Так тренер сборной, вероятно, сравнил его с Чаловым. После выступления тренера сборной ЦСКА на своем официальном сайте выпустил заявление в адрес Черчесова со следующей цитатой: «Многие считают его физруком, а не тренером. Мы никогда не позволим себе заявить об этом в телеэфире».

«Он был прекрасным спортсменом, вратарем сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков? Ну не вызывай его, раз он бездарный. Получается, ты, прежде всего, унижаешь себя. Мало того, что оскорбляешь подчиненного, который ответить не может, так еще и себя унижаешь: взял бездарного, потому что тот позолоченный», — сказал Гинер.

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