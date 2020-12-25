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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Адвокат Исламхана: как в организм футболиста попал допинг, какую сторону принял «Аль-Айн» и что будет с апелляцией

Сторона игрока намерена добиться полной отмены дисквалификации.

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Источник: AP 2020

Юрий Зайцев, адвокат капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана, в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал решение дисциплинарного комитета АФК о дисквалификации игрока на два года. В частности, он сообщил, на какой вердикт рассчитывает сторона игрока при обжаловании решения в CAS (Спортивный арбитражный суд).

— Юрий, как сторона игрока объясняла дисциплинарному комитету то, каким образом запрещенный препарат попал в организм игрока?

— Эта информация есть в официальном заявлении Исламхана, там указано, что вещество оказалось в организме через загрязненный продукт. Вы представьте ситуацию: седьмого сентября он сыграл за сборную Казахстана, на следующий день он улетел в ОАЭ, присоединился к команде, а затем улетел в Катар. Там команда находилась в закрытом режиме, футболисты не могли выходить из гостиницы, за исключением тренировок и игр.

Там не было никаких возможностей совершить какие-либо покупки. Все что он употреблял, пил — все это было либо то, что давали в гостинице, либо то, что ему давали работники клуба. Других источников попадания в организм вещества не может быть.

Команда
Казахстан

Это вещество — метилгексанамин, согласно существующим научным данным период его выведения из организма примерно 105 часов, то есть через 4,5−5 дней оно уже не обнаруживается в организме. У Исламхана взяли тест 18 сентября и в этом тесте концентрация вещества была 90 нг/мл. Если бы концентрация была 50 нг/мл, то такой результат антидопинговая лаборатория даже бы не сообщила. То есть концентрация была крайне минимальной и кроме как через загрязненный продукт попадание вещества объяснить сложно.

— Что по поводу попадания в организм этого вещества сказали работники медицинской службы клуба «Аль-Айна»?

— Доктор и специалист по питанию футбольного клуба «Аль-Айн» принимали участие в заседании, но их слова я не могу разглашать, это конфиденциальная информация, поскольку дело не завершено.

— То есть вы не можете сказать, какую сторону занял в этом деле клуб «Аль-Айн»?

— К сожалению, не могу.

— Вы будете обжаловать решение в CAS, насколько велики шансы изменить степень наказания?

— Да, мы планируем подать апелляцию. В допинговых делах всегда некорректно говорить о шансах, потому что все зависит от конкретных обстоятельств. Вероятно, избежать санкций совсем не получится, ведь попадание вещества в организм спортсмена уже является нарушением антидопинговых правил. С учетом тех обстоятельств, которые были установлены в этом деле, мы считаем, что ответственность спортсмена должна быть намного ниже, вплоть до полной отмены дисквалификации.

Напомним, Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда», вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.

Ранее арабские СМИ сообщали, что «Аль-Айн» будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется серьезному наказанию.

Казахстанский полузащитник уже прокомментировал вердикт и свою дисквалификацию. Также на эту тему высказались генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин и главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

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