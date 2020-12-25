Широков после избиения арбитра устроился на работу юристом

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В пятницу на судебном участке района Сокольники пройдут прения по делу. Не исключено, что приговор будет вынесен сегодня же. Широкова обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», ему грозит до двух лет лишения свободы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cc2d8c8ec1406964ade5" data-vnd="cc2d8c8ec1406964ade5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cc2d8c8ec1406964ade5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно справке с места работы, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Широков с 21 октября является заместителем главы в «Юридической компании “Логос”». Его заработная плата в этой должности составляет 50 тысяч рублей в месяц.

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В суд также представлена характеристика Широкова, подписанная гендиректором «Логоса». В ней говорится, что экс-футболист зарекомендовал себя «исключительно с положительной стороны», в общении с коллегами и подчиненными «сдержан, всегда готов оказать практическую помощь», а также «рассудительный, неконфликтный».

По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков начал добивать ногами, но его оттащили. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову.

После инцидента у судьи были диагностированы травмы глазничной области: ушибленная рана в проекции надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века, кровоподтек верхнего и нижнего века, легкий ушиб глазного яблока и ссадина кисти. Все это квалифицировано как легкий вред здоровью.