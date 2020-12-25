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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прокурор попросил год и десять месяцев ограничения свободы для Широкова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений сторон запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, обвиняемого в избиении арбитра, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Александр Островский.

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«Прокурор запросил для Широкова ограничение свободы сроком 1 год 10 месяцев», — сказал он.

По словам Островского, также прокурор попросил частично удовлетворить гражданский иск, взыскав 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации (вместо заявленных потерпевшим 500 тысяч).

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Ограничение свободы предполагает запрет на выход из дома в определённое время суток, на участие в массовых мероприятиях, нельзя покидать город без уведомления инспектора. Также осужденный обязан регулярно отмечаться в инспекции.

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Широкова обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Он признал вину и рассчитывал на рассмотрение дела в особом порядке, при котором подсудимому не могут назначить более двух третей от максимально возможного наказания по статье. Однако потерпевший выступил против такого развития событий, и процесс проходил с изучением всех доказательств и привлечением свидетелей.

По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков начал добивать ногами, но его оттащили. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову.

После инцидента у судьи были диагностированы травмы глазничной области: ушибленная рана в проекции надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века, кровоподтек верхнего и нижнего века, легкий ушиб глазного яблока и ссадина кисти. Все это квалифицировано как легкий вред здоровью.

Представители Данченкова считают, что имело место покушение на убийство. По их словам, арбитр мог получить более серьезные травмы, если бы в потасовку не вмешались другие футболисты. Данченков подал к обидчику гражданский иск на 500 тысяч рублей.

Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз — московского ЦСКА. С клубом из северной столицы он также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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