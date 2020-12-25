Широков избежал ареста счетов после избиения арбитра

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«Суд не стал удовлетворять наше с Никитой ходатайство по обеспечению гражданского иска», — сказал защитник.

Арбитр Никита Данченков считает, что обвиняемый будет уклоняться от возмещения морального вреда, переоформляя собственность на других лиц или выплачивать компенсацию со своей небольшой официальной заработной платы (50 тысяч рублей в месяц), затягивая выплату на несколько лет.

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«Учитывая поведение Широкова Р. Н. до возбуждения уголовного дела, на предварительном расследовании и при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции, у меня появились сомнения, что он будет стараться сразу же возместить мне причиненный моральный вред», — заявил в своем ходатайстве арбитр.

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Согласно справке с места работы, Широков с 21 октября является заместителем гендиректора в юридической компании «Логос» с зарплатой 50 тысяч рублей в месяц.

По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков начал добивать ногами, но его оттащили. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову.

После инцидента у судьи были диагностированы травмы глазничной области: ушибленная рана в проекции надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века, кровоподтек верхнего и нижнего века, легкий ушиб глазного яблока и ссадина кисти. Все это квалифицировано как легкий вред здоровью.

Представители Данченкова считают, что имело место покушение на убийство. По их словам, арбитр мог получить более серьезные травмы, если бы в потасовку не вмешались другие футболисты. Данченков подал к обидчику гражданский иск на 500 тысяч рублей.