Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра

Сегодня суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации избитому им арбитру Никите Данченкову.
«Будем сейчас искать организаторов аукциона для продажи кроссовок. Все вырученные деньги отправим детям из неблагополучных семей на Новый год», — сказал Лялин РИА Новости.
Он подчеркнул, апеллируя к высказываниям стороны защиты, что бутсы «без шипов и без крови». Аукцион планируют начать со 100 тысяч рублей.
Широкова осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Он набросился на судью, показавшего ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков начал добивать ногами, но его оттащили.
Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз — московского ЦСКА. С клубом из северной столицы он также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.