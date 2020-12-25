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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Осужденный на обязательные работы бывший футболист сборной России Роман Широков в благотворительных целях выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра, заявил его адвокат Вадим Лялин.

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Сегодня суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации избитому им арбитру Никите Данченкову.

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«Будем сейчас искать организаторов аукциона для продажи кроссовок. Все вырученные деньги отправим детям из неблагополучных семей на Новый год», — сказал Лялин РИА Новости.

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Он подчеркнул, апеллируя к высказываниям стороны защиты, что бутсы «без шипов и без крови». Аукцион планируют начать со 100 тысяч рублей.

Широкова осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Он набросился на судью, показавшего ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков начал добивать ногами, но его оттащили.

Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз — московского ЦСКА. С клубом из северной столицы он также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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