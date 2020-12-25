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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защита избитого Широковым арбитра обжалует приговор

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Защита арбитра Никиты Данченкова будет обжаловать приговор избившему ему футболисту Роману Широкову, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Александр Островский.

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«Конечно, будем обжаловать. Наказание нас не устроило. Сумма иска уже вторична», — сказал защитник.

Сегодня суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации. Его осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», хотя защита арбитра пыталась доказать, что это было покушение на убийство.

Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Он набросился на судью, показавшего ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков начал добивать ногами, но его оттащили.

Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз — московского ЦСКА. С клубом из северной столицы он также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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