Защита избитого Широковым арбитра обжалует приговор

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«Конечно, будем обжаловать. Наказание нас не устроило. Сумма иска уже вторична», — сказал защитник.

Сегодня суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации. Его осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», хотя защита арбитра пыталась доказать, что это было покушение на убийство.

Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Он набросился на судью, показавшего ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков начал добивать ногами, но его оттащили.