Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Байсуфинова в сборной Казахстана

Новый наставник сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов определился со своим тренерским штабом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ассистентами главного тренера станут отечественные специалисты Игорь Свечников и Сергей Калюбин, тренером по физической подготовке — Марат Еслямов, тренером вратарей — Николай Родионов.

58-летний Свечников является воспитанником степногорского и целиноградского футбола. В качестве футболиста выступал за «Химик» (Степногорск), «Целинник» (Целиноград), «Химик» (Джамбул), «Кайрат» и магнитогорский «Металлург». В качестве тренера работал в «Женисе», «Окжетпесе», дублирующем составе «Астаны», различных юношеских и молодежной сборных команд Казахстана.

Команда Казахстан

41-летний Калюбин в последнее время работал в структуре «Астаны», где занимался с юношескими командами. В бытность футболистом играл за «Динамо» (Бишкек), «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Окжетпес» (Кокшетау) и «Ордабасы» (Шымкент). Является воспитанником кыргызстанской школы футбола, выступал за сборную своей страны.

42-летний Еслямов долгое время трудится в штабе сборной Казахстана в качестве тренера по физподготовке. Выступал за «Намыс» (Алматы), «Окжетпес» и «Химик».

44-летний Родионов в последнее время работал в качестве тренера вратарей в «Астане» и национальной сборной. В бытность игроком защищал цвета ЦСКА (Алматы), «Кайсара», «Елимая» (Семей), «Кайрата», «Жетысу» и «Мегаспорта» (Алматы). В качестве тренера трудился в «Астане», «Шахтере» и различных юношеских и молодежной сборных команд Казахстана.