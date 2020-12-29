Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Лидс
05
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Севилья
Вильярреал
20
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
18:22 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Байсуфинова в сборной Казахстана

Двое из них уже работали в команде.

Наверх
Источник: Reuters

Новый наставник сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов определился со своим тренерским штабом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ассистентами главного тренера станут отечественные специалисты Игорь Свечников и Сергей Калюбин, тренером по физической подготовке — Марат Еслямов, тренером вратарей — Николай Родионов.

58-летний Свечников является воспитанником степногорского и целиноградского футбола. В качестве футболиста выступал за «Химик» (Степногорск), «Целинник» (Целиноград), «Химик» (Джамбул), «Кайрат» и магнитогорский «Металлург». В качестве тренера работал в «Женисе», «Окжетпесе», дублирующем составе «Астаны», различных юношеских и молодежной сборных команд Казахстана.

Команда
Казахстан

41-летний Калюбин в последнее время работал в структуре «Астаны», где занимался с юношескими командами. В бытность футболистом играл за «Динамо» (Бишкек), «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Окжетпес» (Кокшетау) и «Ордабасы» (Шымкент). Является воспитанником кыргызстанской школы футбола, выступал за сборную своей страны.

42-летний Еслямов долгое время трудится в штабе сборной Казахстана в качестве тренера по физподготовке. Выступал за «Намыс» (Алматы), «Окжетпес» и «Химик».

44-летний Родионов в последнее время работал в качестве тренера вратарей в «Астане» и национальной сборной. В бытность игроком защищал цвета ЦСКА (Алматы), «Кайсара», «Елимая» (Семей), «Кайрата», «Жетысу» и «Мегаспорта» (Алматы). В качестве тренера трудился в «Астане», «Шахтере» и различных юношеских и молодежной сборных команд Казахстана.

Напомним, о назначении Байсуфинова в сборную страны стало известно 14 декабря. Он пришел на смену чешскому тренеру Михалу Билеку.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Названы спортсмены года по версии ассоциации спортивной прессы
ЧМХ-2021 в Минске: Фазель обсудит ситуацию с Лукашенко
Оскандалившийся российский пилот «Ф-1» описал себя тремя словами
В АПЛ рассматривают возможность приостановки сезона из-за COVID
Невосполнимые потери года: кого из спортсменов не стало в 2020-м
«Кукушка» и «Небо славян»: что слушают хоккеисты молодежки РФ
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь