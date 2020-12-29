«Срок большой, но все будет зависеть от него». Эксперт — о дисквалификации и будущем Исламхана

«Исламхану 27 лет, думаю, даже через два года он способен вернуться на профессиональный уровень. Вспомните Романа Еременко, мне довелось с ним поработать в “Рубине”. Он смог вернуться и стал играть не хуже, он стал лидером в “Ростове”. Безусловно, срок большой, но Исламхан может это сделать, все будет зависеть только от него. Может быть этот случай заставит его посмотреть по-другому на свой футбол. Он может стать атлетом и привести свою форму в порядок, потому что даже сейчас ему не хватает выносливости и ранее у него был лишний вес. Возможно ли два года поддерживать форму? Если Бауыржан хочет вернуться и держать свой функционал в порядке, он может обратиться ко мне, я ему посоветую тренера, который ему поможет», — заявил Черепанов.