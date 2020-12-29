Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Эйбар
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Лидс
05
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Севилья
Вильярреал
20
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
19:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Срок большой, но все будет зависеть от него». Эксперт — о дисквалификации и будущем Исламхана

Он привел пример Романа Еременко.

Наверх
Источник: AP 2020

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о дисквалификации капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана. Он отметил, что полузащитнику будет по силам возобновить карьеру после двухлетнего отсутствия в профессиональном футболе.

Команда
Казахстан

«Исламхану 27 лет, думаю, даже через два года он способен вернуться на профессиональный уровень. Вспомните Романа Еременко, мне довелось с ним поработать в “Рубине”. Он смог вернуться и стал играть не хуже, он стал лидером в “Ростове”. Безусловно, срок большой, но Исламхан может это сделать, все будет зависеть только от него. Может быть этот случай заставит его посмотреть по-другому на свой футбол. Он может стать атлетом и привести свою форму в порядок, потому что даже сейчас ему не хватает выносливости и ранее у него был лишний вес. Возможно ли два года поддерживать форму? Если Бауыржан хочет вернуться и держать свой функционал в порядке, он может обратиться ко мне, я ему посоветую тренера, который ему поможет», — заявил Черепанов.

Напомним, Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда».

Сторона игрока намерена обжаловать решение дисциплинарного комитета АФК в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Названы спортсмены года по версии ассоциации спортивной прессы
ЧМХ-2021 в Минске: Фазель обсудит ситуацию с Лукашенко
Оскандалившийся российский пилот «Ф-1» описал себя тремя словами
В АПЛ рассматривают возможность приостановки сезона из-за COVID
Невосполнимые потери года: кого из спортсменов не стало в 2020-м
«Кукушка» и «Небо славян»: что слушают хоккеисты молодежки РФ
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь