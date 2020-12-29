«Срок большой, но все будет зависеть от него». Эксперт — о дисквалификации и будущем Исламхана
Он привел пример Романа Еременко.
Он привел пример Романа Еременко.
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о дисквалификации капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана. Он отметил, что полузащитнику будет по силам возобновить карьеру после двухлетнего отсутствия в профессиональном футболе.
«Исламхану 27 лет, думаю, даже через два года он способен вернуться на профессиональный уровень. Вспомните Романа Еременко, мне довелось с ним поработать в “Рубине”. Он смог вернуться и стал играть не хуже, он стал лидером в “Ростове”. Безусловно, срок большой, но Исламхан может это сделать, все будет зависеть только от него. Может быть этот случай заставит его посмотреть
Напомним, Исламхан провалил
Сторона игрока намерена обжаловать решение дисциплинарного комитета АФК в CAS (Спортивный арбитражный суд).