Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года.

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Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.

«Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых — профессиональная востребованность. Во-вторых — энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развития женского футбола в России, — заявил Красножан. — Пост главного тренера женской национальной сборной — это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи».