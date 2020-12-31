Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года.
Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.
«Принял предложение по нескольким причинам.
Красножан тренировал нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат») и подмосковные «Химки». Кроме того, он был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.