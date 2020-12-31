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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года.

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Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.

«Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых — профессиональная востребованность. Во-вторых — энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развития женского футбола в России, — заявил Красножан. — Пост главного тренера женской национальной сборной — это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи».

Красножан тренировал нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат») и подмосковные «Химки». Кроме того, он был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.

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