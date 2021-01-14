Эден Азар признан лучшим футболистом в истории сборной Бельгии

Азару 30 лет, в составе сборной Бельгии он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России. Всего на его счету 106 матчей в составе команды, в которых он забил 32 гола. На клубном уровне Азар становился чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции в составе «Лилля», двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги, двукратным победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии в составе «Челси», а также чемпионом Испании в составе «Реала».