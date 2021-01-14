Эден Азар признан лучшим футболистом в истории сборной Бельгии
ТАСС, 14 января. Полузащитник испанского «Реала» Эден Азар назван лучшим футболистом в истории сборной Бельгии. Об этом сообщила
ТАСС, 14 января. Полузащитник испанского «Реала» Эден Азар назван лучшим футболистом в истории сборной Бельгии. Об этом сообщила
Азар набрал 10,6% голосов. Второе место занял защитник Венсан Компани (9,4%), третьим стал полузащитник Кевин де Брёйне (9,1%).
На четвертом месте трехкратный обладатель награды лучшему футболисту Бельгии Ян Кулеманс (9,0%), на пятом — обладатель награды Королевской бельгийской футбольной ассоциации «Золотая бутса столетия» Поль ван Химст (7,3%).
Азару 30 лет, в составе сборной Бельгии он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России. Всего на его счету 106 матчей в составе команды, в которых он забил 32 гола. На клубном уровне Азар становился чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции в составе «Лилля», двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги, двукратным победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии в составе «Челси», а также чемпионом Испании в составе «Реала».
Голосование проводилось среди болельщиков. С 16 декабря по 10 января они могли отдать свой голос за действующих и бывших игроков и тренеров национальной сборной, а также за игроков сборной по